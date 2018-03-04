Спорт

23:16 04.03.2018

"Шахтер" завершил первую часть чемпионата с отрывом в 6 очков от "Динамо"

"Шахтер" завершил первую часть чемпионата с отрывом в 6 очков от "Динамо"

"Шахтер" стал лучшей командой первой части чемпионата Украины по итогам 22 туров.

В воскресенье "горняки" обыграли во Львове со счетом 3:0 "Карпаты" благодаря голам бразильцев Бернарда, Алана Патрика и Исмаили во втором тайме.

Главный преследователь лидера "Динамо" одержало в Киеве волевую победу над "Зарей" со счетом 3:2.

В начале второго тайма счет открыл игрок луганчан Игорь Харатин, вскоре на 58-й минуте его сравнял словенский новичок "Динамо" Беньямин Вербич. Но через три минуты бразильский нападающий гостей Иури вновь вывел "Зарю" вперед. На 77-й минуте Виктор Цыганков вновь сравнял результат, а на второй добавленной к основному времени минуте польский защитник Томаш Кендзера принес "Динамо" победу.

Таким образом, "Шахтер" опережает "Динамо" на 6 очков перед стартом второй части чемпионата Украины.

Как известно, чемпионат Украины по футболу сейчас проходит по новой системе в два этапа. На первом этапе проводится 22 тура в два круга, и он завершается 3 марта. По его итогам формируется 2 группы по 6 команд. При этом спортивные показатели, полученные на первом этапе соревнований, сохраняются.

В группе 1 (места с 1-го по 6-е) определяется чемпион Украины и команды-участницы еврокубков. В этом сезоне первую шестерку сформировали "Шахтер", "Динамо", "Ворскла", "Заря", "Верес" и "Мариуполь".

В группе 2 (места с 7-го по 12-е) определяются команды, которые покинут украинскую Премьер-лигу (занявшие 11 и 12 места). В ней будут играть "Олимпик", "Александрия", "Карпаты", "Зирка", "Черноморец" и "Сталь".

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