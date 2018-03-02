Спорт

22:33 02.03.2018

"Шахтер" арендовал нигерийского нападающего из "Манчестер Сити"

"Шахтер" арендовал нигерийского нападающего из "Манчестер Сити"

ФК "Шахтер" подписал контракт с нигерийским нападающим английского "Манчестер Сити" Оларенважу Кайоде.

Как сообщает официальный сайт клуба, арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2017-2018 годов и включает опцию выкупа игрока.

24-летний О.Кайоде начал свою карьеру в 2010 году в клубе из Кот-д’Ивуара "АСЕК Мимозас". Затем в 2013-2015 годах выступал за израильский "Маккаби" (Нетания) и в 2015-2017 годах – за "Аустрию". В составе венского клуба стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии в сезоне 2016-2017, а всего в 67 матчах за эту команду забил 30 голов.

В августе 2017 года О.Кайоде подписал четырехлетний контракт с английским "Манчестер Сити". Первую половину нынешнего сезона на правах аренды форвард провел в испанской "Жироне" и сыграл 12 матчей в чемпионате Испании.

В марте 2017 года дебютировал за национальную сборную Нигерии в товарищеском матче.

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