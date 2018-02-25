Спорт

20:01 25.02.2018

Олимпиада-2018 объявлена закрытой

Олимпиада-2018 объявлена закрытой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил закрытыми XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

Олимпиада проходила с 9 по 25 февраля. Спортсмены разыграли рекордные 102 комплекта наград в 15 дисциплинах. Обладателями медалей стали атлеты, представляющие 30 стран.

Победителем медального зачета стала Норвегия. На счету норвежской команды 14 золотых медалей, 14 серебряных и 11 бронзовых. Второе место заняла Германия (14, 10, 7), третье - Канада (11, 8, 10). Заработав в общей сложности 39 медалей, Норвегия установила по этому показателю рекорд Олимпиад.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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Интерфакс-Украина
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