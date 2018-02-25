"Шахтер" разгромил "Зирку" и увеличил отрыв от "Динамо", которое проиграло "Вересу"

"Шахтер" обыграл "Зирку" со счетом 5:0 в матче 21-го тура чемпионата Украины.

В составе лидера чемпионата дублями отличились Факундо Феррейра и Марлос, и еще один гол на счету Виктора Коваленко.

В свою очередь "Динамо" на выезде со счетом 1:3 проиграло "Вересу". На голы Станислава Кулиша и Сергея Симинина в первом тайме киевляне ответили голом Виктора Цыганкова на 43-й минуте. На 82-й минуте точку в матче поставил Руслан Степанюк.

При этом команды завершили матч в неполных составах. На 22-й минуте у "Динамо" с поля был удален Руслан Ротань, а на 67-й – Никита Бурда. У "Вереса" на 72-й минуте удалили автора гола Симинина.

После 21-го тура "Шахтер" оторвался от "Динамо" уже на 6 очков.

Как известно, чемпионат Украины сейчас проходит по новой системе в два этапа. На первом этапе проводится 22 тура в два круга, и он завершается 3 марта. По его итогам формируется 2 группы по 6 команд.

В группе 1 (места с 1-го по 6-е) определяется чемпион Украины и команды-участницы еврокубков. В группе 2 (места с 7-го по 12-е) определяются команды, которые покинут украинскую Премьер-лигу (занявшие 11 и 12 места). При этом спортивные показатели, полученные на первом этапе соревнований, сохраняются.