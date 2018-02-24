Спорт

15:39 24.02.2018

МОК в воскресенье объявит, можно ли российским спортсменам пройти на закрытии Олимпиады под своим флагом

В воскресенье утром по корейскому времени будет объявлено решение о том, будет ли восстановлен Олимпийский комитет России в МОК и смогут ли российские атлеты пройти на закрытии ОИ под национальным флагом

"Исполком МОК сегодня заслушал доклад группы МОК по реализации статуса нейтрального атлета команды "Олимпийские атлеты из России" (Имплементационная группа - ИФ) и ее главу Николя Ховертца. Обсуждения продолжатся завтра, исполком МОК соберется снова в воскресенье утром", - говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Ранее сайт Insidethegames.biz сообщил, что "исполнительный совет Международного Олимпийского комитета (МОК) во главе с президентом Томасом Бахом должен встретиться завтра в 8 утра (2:00 мск), чтобы продолжить обсуждения" данного вопроса.

В субботу перед исполкомом МОК, который заседал почти четыре часа вместо запланированных двух, выступили вице-президент ОКР Станислав Поздняков и фигуристка Евгения Медведева.

Имплементационная группа МОК должна решить вопрос, можно ли российским спортсменам пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

Председатель рабочей группы МОК Николь Ховертс в The New York Times высказал свое мнение об этом: "Мы не исключаем никакие варианты. И не пришли к окончательному решению. Мы все еще в процессе обсуждения. Пытаемся действовать в интересах МОК и всех людей, вовлеченных в эту ситуацию".

Рабочая группа состоит из трех участников.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

Как ожидается, если спортсмены будут выполнять все условия участия в Олимпиаде, которые ранее выпустил МОК, им разрешает пройти на церемонии закрытия с флагом России.

Однако ранее в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Как утверждает делегация олимпийских спортсменов из России, обнаруженная концентрация свидетельствует об однократном приеме препарата, что нецелесообразно в спортивных целях. А.Крушельницкий также заявляет, что никогда не принимал запрещенных препаратов и подозревает, что ему могли "подсыпать" мельдоний в еду или воду.

Это нарушение может повлиять на решение имплементационной группы. В то же время многие представители МОК в СМИ говорят о том, что это "разовое" нарушение, и не один А.Крушельницкий был дисквалифицирован с этих Олимпийских игр за употребление запрещенного препарата. Поэтому, возможно, надежда на разрешение флага на церемонии закрытия для России остается.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

У российской бослеистки на Олимпиаде обнаружили допинг

The New York Times поставил на обложку в Facebook фото украинского олимпийского чемпиона Абраменко

Украина окончательно осталась без медалей в биатлоне на Олимпиаде-2018 после 9-го места в мужской эстафете

Женская сборная Украины по биатлону заняла 11-е место в эстафете на Олимпиаде, золото – у Беларуси

CAS лишил россиян Крушельницкого и Брызгалову олимпийских медалей

Украина стала 7-й в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде

Минспорта распорядилось выплатить олимпийскому чемпиону по фристайлу Абраменко госвознаграждение в $125 тыс.

Игрок сборной Словении по хоккею Еглич отстранен от ОИ из-за допинга

Канадские хоккеистки разгромили россиянок в полуфинале ОИ

Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде

ПОСЛЕДНЕЕ

Приз Международной федерации кинопрессы достался фильму парагвайца Мартинеси на Берлинале

Вопросы транспорта и безопасности являются ключевыми при организации финалов ЛЧ-2018 в Киеве – Кличко

Киевское "Динамо" сыграет с римским "Лацио" в 1/8 финала Лиги Европы

"Динамо" с нервами прошло в 1/8 финала Лиги Европы

Капитан "Шахтера" Срна отстранен до августа 2018 года за допинг

Полиция задержала в Киеве четверых человек, повредивших автобус болельщиков греческого "АЕК"

"Шахтер" одержал волевую победу над "Ромой" со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Почти 2 тысячи правоохранителей будут обеспечивать порядок во время матча "Шахтер"-"Рома" в Харькове

Проведение матча "Мариуполь"–"Динамо" 27 августа не было запрещено госорганами и его судьбу должны были решать футбольные структуры – CAS

Спортивный арбитраж подтвердил решение ФФУ о техническом поражении для "Динамо" за неявку на матч в Мариуполе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА