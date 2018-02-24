МОК в воскресенье объявит, можно ли российским спортсменам пройти на закрытии Олимпиады под своим флагом

В воскресенье утром по корейскому времени будет объявлено решение о том, будет ли восстановлен Олимпийский комитет России в МОК и смогут ли российские атлеты пройти на закрытии ОИ под национальным флагом

"Исполком МОК сегодня заслушал доклад группы МОК по реализации статуса нейтрального атлета команды "Олимпийские атлеты из России" (Имплементационная группа - ИФ) и ее главу Николя Ховертца. Обсуждения продолжатся завтра, исполком МОК соберется снова в воскресенье утром", - говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Ранее сайт Insidethegames.biz сообщил, что "исполнительный совет Международного Олимпийского комитета (МОК) во главе с президентом Томасом Бахом должен встретиться завтра в 8 утра (2:00 мск), чтобы продолжить обсуждения" данного вопроса.

В субботу перед исполкомом МОК, который заседал почти четыре часа вместо запланированных двух, выступили вице-президент ОКР Станислав Поздняков и фигуристка Евгения Медведева.

Имплементационная группа МОК должна решить вопрос, можно ли российским спортсменам пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

Председатель рабочей группы МОК Николь Ховертс в The New York Times высказал свое мнение об этом: "Мы не исключаем никакие варианты. И не пришли к окончательному решению. Мы все еще в процессе обсуждения. Пытаемся действовать в интересах МОК и всех людей, вовлеченных в эту ситуацию".

Рабочая группа состоит из трех участников.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

Как ожидается, если спортсмены будут выполнять все условия участия в Олимпиаде, которые ранее выпустил МОК, им разрешает пройти на церемонии закрытия с флагом России.

Однако ранее в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Как утверждает делегация олимпийских спортсменов из России, обнаруженная концентрация свидетельствует об однократном приеме препарата, что нецелесообразно в спортивных целях. А.Крушельницкий также заявляет, что никогда не принимал запрещенных препаратов и подозревает, что ему могли "подсыпать" мельдоний в еду или воду.

Это нарушение может повлиять на решение имплементационной группы. В то же время многие представители МОК в СМИ говорят о том, что это "разовое" нарушение, и не один А.Крушельницкий был дисквалифицирован с этих Олимпийских игр за употребление запрещенного препарата. Поэтому, возможно, надежда на разрешение флага на церемонии закрытия для России остается.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.