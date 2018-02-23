Спорт

15:15 23.02.2018

The New York Times поставил на обложку в Facebook фото украинского олимпийского чемпиона Абраменко

The New York Times поставил на обложку в Facebook фото украинского олимпийского чемпиона Абраменко

Издание The New York Times разместило на своей обложке в соцсети Facebook фотографию, на которой украинский фристайлер Александр Абраменко выполняет прыжок, который в итоге стал лучшим на Олимпиаде 2018 и принёс Украине золото.

Как сообщалось, 18 февраля 2018 года украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане по фристайлу. Это первая медаль Украины на Олимпиаде в Пхенчхане.

Кроме того, А.Абраменко стал первым мужчиной, который выиграл золотую медаль на Зимних Олимпийских играх за всю историю независимой Украины. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил о подписании приказа о выплате в $125 тыс. вознаграждения украинскому спортсмену Александру Абраменко, который завоевал золотую медаль по фристайлу на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее украинский бизнесмен Павел Фукс заявил, что решил за личные средства профинансировать выплату дополнительных $50 тыс. призовых средств за олимпийское золото, $25 тыс. - за серебро, $15 тыс. - за бронзу. "Согласно анонсированной ранее программе мотивации для спортсменов, выступающих за Украину в Пхенчхане, Александр Абраменко и его тренер Энвер Аблаев получат от меня по $50 тыс. каждый. Горжусь вместе со всей Украиной!" - написал бизнесмен в своем блоге в Telegram.

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