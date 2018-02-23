Украина окончательно осталась без медалей в биатлоне на Олимпиаде-2018 после 9-го места в мужской эстафете

Мужская сборная Украины по биатлону финишировала на 9-м месте в эстафете на Зимних Олимпийских Играх 2018 года.

Четверка в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Владимира Семакова и Дмитрия Пидручного использовала 9 дополнительных патронов при стрельбе и лопустила 2 промаха.

Украинцы пришли к финишу синхронно с командой Словении, но по фотофинишу было определено, что они заняли 9-ю строчку, а соперник – 10-ю.

Золотую медаль завоевала команда Швеции, серебро – у Норвегии, бронза – у Германии.

22 февраля женская сборная Украины по биатлону заняла в своей эстафетной гонке 11-е место.

Таким образом, Украина осталась без медалей в соревнованиях биатлонистов на Олимпиаде.