Спорт

14:46 23.02.2018

Украина окончательно осталась без медалей в биатлоне на Олимпиаде-2018 после 9-го места в мужской эстафете

Украина окончательно осталась без медалей в биатлоне на Олимпиаде-2018 после 9-го места в мужской эстафете

Мужская сборная Украины по биатлону финишировала на 9-м месте в эстафете на Зимних Олимпийских Играх 2018 года.

Четверка в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Владимира Семакова и Дмитрия Пидручного использовала 9 дополнительных патронов при стрельбе и лопустила 2 промаха.

Украинцы пришли к финишу синхронно с командой Словении, но по фотофинишу было определено, что они заняли 9-ю строчку, а соперник – 10-ю.

Золотую медаль завоевала команда Швеции, серебро – у Норвегии, бронза – у Германии.

22 февраля женская сборная Украины по биатлону заняла в своей эстафетной гонке 11-е место.

Таким образом, Украина осталась без медалей в соревнованиях биатлонистов на Олимпиаде.

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Интерфакс-Украина
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