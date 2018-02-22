Спорт

21:47 22.02.2018

Капитан "Шахтера" Срна отстранен до августа 2018 года за допинг

Капитан "Шахтера" Срна отстранен до августа 2018 года за допинг

Капитан ФК "Шахтер" Дарио Срна отстранен Национальным антидопинговым центром Украины до 22 августа 2018 года за применение запрещенных препаратов.

Как сообщается на официальном сайте НАДЦ, по результатам внесоревновательного тестирования 22 марта 2017 года в пробе хорватского футболиста были выявлены "нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля". Дополнительные анализы показали наличие в допинг-пробе Д.Срны "экзогенные производные дегидроэпиандростерона", которые включены в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на 2017 год.

В НАДЦ указали, что после сообщения 18 сентября 2017 года о нарушении антидопингового правила Д.Срна 22 сентября добровольно принял свое временное отстранение от футбола. Капитан "Шахтера" признал, что неумышленно нарушил антидопинговые правила. НАДЦ принял во внимание пояснения Д.Срны и пришел к выводу об отсутствии значительной вины или халатности спортсмена в этом нарушении.

В результате НАДЦ принял решение применить к Д.Срне санкцию в виде 17-месячного отстранения. Этот срок отсчитывается с даты взятия пробы у футболиста 22 марта 2017 года.

"Таким образом, спортсмен будет запущен к участию в соревнованиях с 22 августа 2018 года. Спортсмен может вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года", - говорится в сообщении НАДЦ.

Данное решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

CAS лишил россиян Крушельницкого и Брызгалову олимпийских медалей

"Шахтер" одержал волевую победу над "Ромой" со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Почти 2 тысячи правоохранителей будут обеспечивать порядок во время матча "Шахтер"-"Рома" в Харькове

Игрок сборной Словении по хоккею Еглич отстранен от ОИ из-за допинга

Шахтер начал вторую часть чемпионата с разгрома "Черноморца"

"Шахтер" подписал контракт со своим бывшим нападающим Фоминым

"Шахтер" стал единственным ФК, который вошел в список 100 крупнейших налогоплательщиков Украины за 2017 год

Специалисты МОК провели более 14 тыс. допинг-тестов перед Олимпиадой в Пхенчхане

"Шахтер" отдал бразильца Азеведо в аренду в ПАОК

"Динамо" заняло 11-е место в рейтинге клубов за всю историю Кубка/Лиги чемпионов УЕФА, "Шахтер" – 31-й

ПОСЛЕДНЕЕ

"Динамо" с нервами прошло в 1/8 финала Лиги Европы

Полиция задержала в Киеве четверых человек, повредивших автобус болельщиков греческого "АЕК"

Женская сборная Украины по биатлону заняла 11-е место в эстафете на Олимпиаде, золото – у Беларуси

Украина стала 7-й в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде

Минспорта распорядилось выплатить олимпийскому чемпиону по фристайлу Абраменко госвознаграждение в $125 тыс.

Проведение матча "Мариуполь"–"Динамо" 27 августа не было запрещено госорганами и его судьбу должны были решать футбольные структуры – CAS

Спортивный арбитраж подтвердил решение ФФУ о техническом поражении для "Динамо" за неявку на матч в Мариуполе

Канадские хоккеистки разгромили россиянок в полуфинале ОИ

"Динамо" минимально обыграло "Олимпик" и продолжает гонку с "Шахтером"

Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА