Капитан "Шахтера" Срна отстранен до августа 2018 года за допинг

Капитан ФК "Шахтер" Дарио Срна отстранен Национальным антидопинговым центром Украины до 22 августа 2018 года за применение запрещенных препаратов.

Как сообщается на официальном сайте НАДЦ, по результатам внесоревновательного тестирования 22 марта 2017 года в пробе хорватского футболиста были выявлены "нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля". Дополнительные анализы показали наличие в допинг-пробе Д.Срны "экзогенные производные дегидроэпиандростерона", которые включены в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на 2017 год.

В НАДЦ указали, что после сообщения 18 сентября 2017 года о нарушении антидопингового правила Д.Срна 22 сентября добровольно принял свое временное отстранение от футбола. Капитан "Шахтера" признал, что неумышленно нарушил антидопинговые правила. НАДЦ принял во внимание пояснения Д.Срны и пришел к выводу об отсутствии значительной вины или халатности спортсмена в этом нарушении.

В результате НАДЦ принял решение применить к Д.Срне санкцию в виде 17-месячного отстранения. Этот срок отсчитывается с даты взятия пробы у футболиста 22 марта 2017 года.

"Таким образом, спортсмен будет запущен к участию в соревнованиях с 22 августа 2018 года. Спортсмен может вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года", - говорится в сообщении НАДЦ.

Данное решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.