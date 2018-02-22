Спорт

20:01 22.02.2018

Полиция задержала в Киеве четверых человек, повредивших автобус болельщиков греческого "АЕК"

Полиция задержала в Киеве четверых человек, повредивших автобус болельщиков греческого "АЕК"

Правоохранители задержали четырех человек, которые в четверг вечером в Киеве напали на автобус, перевозивший болельщиков греческого футбольного клуба "АЕК", и повредили его.

"Около 19.00 во время движения автобуса болельщиков ФК "АЕК" к НСК "Олимпийский" неизвестные из хулиганских побуждений камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства. За совершение данного правонарушения сотрудники полиции задержали четверых лиц, они доставлены в управление полиции для предоставления их действиям правовой оценки", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Пострадавших в результате инцидента нет, сообщают в полиции.

За порядком в Киеве во время футбольного матча следит около одной тысячи правоохранителей: сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.

Как сообщалось, в Киеве на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в четверг вечером пройдет футбольный матч "Динамо" (Киев)-"АЕК" (Афины, Греция). В связи с этим на станциях метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" ограничат вход и выход.

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