Спорт

23:47 21.02.2018

"Шахтер" одержал волевую победу над "Ромой" со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала ЛЧ

"Шахтер" одержал волевую победу над "Ромой" со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Донецкий "Шахтер" обыграл итальянскую "Рому" со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На 41-й минуте счет в матче в Харькове открыл турецкий полузащитник гостей Дженгиз Ундер. На 52-й минуте аргентинский нападающий "горняков" Факундо Феррейра сравнял счет, а на 71-й минуте бразилец Фред красивым ударом со штрафного принес "Шахтеру" победу.

Ответная встреча эти команд состоится 13 марта в Риме.

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