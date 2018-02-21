Спорт

14:11 21.02.2018

Порошенко может делать перерывы в ходе дачи показаний в суде по делу о госизмене Януковича – прокурор

 Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко не видит проблемы в том, что во время дачи показаний в Оболонском районном суде Киева президент Украины Петр Порошенко будет отвлекаться на свои прямые обязанности главы государства.

"Если встреча или телефонный звонок международных партнеров будет проходить, то я не вижу в перерыве в 5-15 минут каких-либо проблем. После перерыва мы будем продолжать заседание", - сказал П.Порошенко журналистам в среду в Киеве.

Прокурор напомнил, что у президента на среду запланированы международные встречи и телефонные звонки.

Отвечая на вопрос, хватит ли полутора часов, чтобы президент дал свои показания, Р.Кравченко сказал: "Будет время, чтобы задать вопросы как стороне обвинения, так и стороне защиты. Все вопросы - я подчеркиваю, которые касаются уголовного производства".

По его словам, если сторона защиты будет задавать вопросы, которые не касаются уголовного производства, "тогда времени им не хватит".

Р.Кравченко также добавил, что у стороны защиты нет ни одного доказательства для отмены доказательств со стороны обвинения в виновности экс-президента Виктора Януковича в совершении преступлений.

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