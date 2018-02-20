Игрок сборной Словении по хоккею Еглич отстранен от ОИ из-за допинга

Нападающий сборной Словении по хоккею Жига Еглич сдал положительный тест на допинг, сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

В организме спортсмена, на клубном уровне защищающего цвета играющего в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижнекамского "Нефтехимика", обнаружены следы запрещенного препарата фенотерола.

Хоккеист отстранен от дальнейшего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, в течение суток он должен покинуть олимпийскую деревню.

Во вторник сборная Словении сыграет в матче плей-офф с командой Норвегии за право сыграть в четвертьфинале.

На групповом этапе словенцы провели три матча, включая игру с олимпийской командой России (2:8).