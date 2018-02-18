Спорт

19:05 18.02.2018

"Динамо" минимально обыграло "Олимпик" и продолжает гонку с "Шахтером"

"Динамо" минимально обыграло "Олимпик" и продолжает гонку с "Шахтером"

Киевское "Динамо" со счетом 1:0 обыграло на своем поле донецкий "Олимпик" в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу, который возобновился после зимнего перерыва.

Единственный гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник хозяев Виктор Цыганков.

После 20 туров чемпионата Украины лидер "Шахтер" опережает "Динамо" на 3 очка. При этом еще пока не вынесен вердикт Спортивным арбитражным судом в Лозанне по делу о лишении "Динамо" 3 очков за неявку на матч чемпионат 27 августа 2017 года в Мариуполь.

Как известно, чемпионат Украины сейчас проходит по новой системе в два этапа. На первом этапе проводится 22 тура в два круга, и он завершается 3 марта. По его итогам формируется 2 группы по 6 команд.

В группе 1 (места с 1-го по 6-е) определяется чемпион Украины и команды-участницы еврокубков. В группе 2 (места с 7-го по 12-е) определяются команды, которые покинут украинскую Премьер-лигу (занявшие 11 и 12 места). При этом спортивные показатели, полученные на первом этапе соревнований, сохраняются.

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