Спортивный арбитраж рассмотрит иск "Динамо" к ФФУ по "делу Мариуполя" 12 февраля

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 12 февраля рассмотрит дело по иску киевского ФК "Динамо" на решение органов футбольного правосудия Украины о техническом поражении для команды за неявку на матч чемпионата Украины в г.Мариуполь 27 августа 2017 года.

Как сообщается на сайте суда, в понедельник будет рассмотрено три дела: по искам главной команды "Динамо" к Федерации футбола Украины, команды "Динамо" U-21 к ФФУ и команды "Динамо" U-19 к ФФУ.

Как сообщалось, 27 января ФК "Динамо" обвинил ФФУ в затягивании процесса в Лозаннском суде по "делу Мариуполя". В клубе указали, что федерация изначально с декабря прошлого года не соглашалась на ускоренную процедуру рассмотрения данного дела, а 25 января согласилась на назначение слушаний в CAS на 12 февраля, но предложила формат письменного рассмотрения дела.

В ФФУ отвергли эти обвинения. В Федерации считают, что именно "Динамо" пытается затянуть процесс, настаивая на изменении процедуры рассмотрения, и в таком случае решение КАС может не быть получено до 3 марта, когда планируется последний тур первого этапа чемпионата Украины.

Как известно, с конца июля 2017 года "Динамо" подняло вопрос о невозможности проведения матча с участием футболистов киевского клуба в Мариуполе, ссылаясь на ответы от правоохранительных органов Украины.

17 августа 2017 года комитет ФФУ единогласно решил продолжить проведение матчей украинской Премьер-лиги и Кубка Украины в Мариуполе, и поручил ФК "Мариуполь" вместе с соответствующими службами заранее проводить осмотр стадионов перед матчами.

18 августа стало известно, что юношеская команда "Динамо" (U-19) не поехала на матч в Мариуполь.

Вице-президент "Динамо" Андрей Мандзяновский пояснил данное решение наличием открытого письма родственников юных футболистов в адрес руководства страны, где они заявляют, что не будут рисковать жизнями своих детей, отправляя их в "зону повышенной террористической угрозы", и тем, что клуб еще не получил официальное решение Комитета ФФУ по стадионам и безопасности от 17 августа.

19 августа в Мариуполе должен был состояться матч третьего тура чемпионата Украины среди юношеских команд: "Мариуполь U-19" – "Динамо U-19"; 25 августа – матч молодежных команд "Мариуполь U-21" – "Динамо U-21" в турнире дублеров основных составов, а 26 августа должны были сыграть главные команды "Мариуполя" и "Динамо".

14 ноября 2017 года решением Апелляционного комитета ФФУ "Динамо" было лишено 3 очков в чемпионате Украины за неявку на игру в Мариуполе 27 августа, поскольку киевский клуб не получил желаемых для себя гарантий безопасности. Данное решение было обжаловано в Лозаннском суде.

После 19 туров чемпионата Украины, который ушел на зимний перерыв 9 декабря, "Динамо" отстает от лидера "Шахтера" как раз на 3 очка.

Как известно, чемпионат Украины сейчас проходит по новой системе в два этапа. На первом этапе проводится 22 тура в два круга, и он завершается 3 марта. По его итогам формируется 2 группы по 6 команд.

В группе 1 (места с 1-го по 6-е) определяется чемпион Украины и команды-участницы еврокубков. В группе 2 (места с 7-го по 12-е) определяются команды, которые покинут украинскую Премьер-лигу (занявшие 11 и 12 места). При этом спортивные показатели, полученные на первом этапе соревнований, сохраняются.