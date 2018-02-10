Около 800 человек приняли участие в акции протеста в Сеуле против участия КНДР в Олимпиаде

Около 800 консервативно настроенных южнокорейских активистов в Сеуле приняли участие в акции протеста против участия северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

Демонстранты вышли на улицы столицы, держа в руках разорванные фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына. Они также попытались поджечь флаг КНДР, однако эти действия были пресечены полицейскими.

Некоторые из участников акции показали художественный перформанс, надев на себя маски, имитирующие лидеров Южной Кореи, КНДР, США.

Активисты выразили осуждение не только в адрес Ким Чен Ына, но и действий южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, чью позицию по Северной Корее они считают слишком мягкой.