В Южной Корее расследуют вероятную хакерскую атаку во время церемонии открытия Олимпиады

В Южной Корее сформировали команду для проведения расследования вероятной хакерской атаки на серверы во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщают в субботу западные СМИ.

В эту команду вошли специалисты по информационной безопасности и эксперты из министерства обороны Южной Кореи, а также из еще четырех южнокорейских ведомств.

По информации организаторов церемонии, вечером в пятницу произошло внезапное полное отключение интернета, устранить проблему специалисты смогли только к утру субботы. Однако, по словам организаторов, инцидент не привел к серьезным техническим нарушениям и не нанес урон безопасности серверов.