Спорт

18:19 08.02.2018

НОК заключил контракт с PEAK Sport о бесплатном обеспечении экипировкой Олимпийской сборной Украины до 2020г

НОК заключил контракт с PEAK Sport о бесплатном обеспечении экипировкой Олимпийской сборной Украины до 2020г

Национальный олимпийский комитет Украины заключил контракт с компанией PEAK Sport на обеспечение полными комплектами экипировки взрослой, юношеской и детской олимпийских команд Украины до 2020 года.

Как сообщается на сайте компании, общая стоимость бесплатно предоставленной экипировки превышает 250 млн грн.

Контракт предусматривает экипировку олимпийских команд на 14 ведущих международных форума, уточняет

Кроме украинской сборной, компания является спонсором и экипировщиком еще 13 национальных олимпийских сборных, в том числе Словении, Новой Зеландии, Бразилии, Румынии, Исландии.

Как сообщалось, на Зимних Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане (Южная Корея) Украину представят 33 спортсмена. Игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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Интерфакс-Украина
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