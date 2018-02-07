Спорт

19:01 07.02.2018

ФК "Мариуполь" переименовал свой стадион в честь бывшего президента меткомбината В. Бойко

ФК "Мариуполь" переименовал свой стадион в честь бывшего президента меткомбината В. Бойко

Футбольный клуб "Мариуполь" переименовал свой стадион "Ильичевец" в "Стадион имени Владимира Бойко" в честь бывшего президента клуба и Мариупольского меткомбината им. Ильича (группа "Метинвест") Владимира Бойко, который ушел из жизни в июне 2015 года.

"Особое место в жизни Владимира Бойко занимал футбол. Его имя ассоциируется со становлением "Ильичевца". Владимир Семёнович внёс огромный вклад в развитие детского, городского и украинского футбола. Благодаря Бойко Мариуполь появился на футбольной карте не только Украины, но и Европы. Наша городская футбольная команда не только успешно выступала в чемпионатах Украины, но и добивалась права играть в еврокубках", - отмечается в сообщении на сайте клуба в среду.

Стадион "Мариуполя" был построен в 1956 году и первоначально назывался "Новатор". В 2001 году был реконструирован за средства Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Вместимость – 12 680 зрителей.

В 2004 году на стадионе проходили матча розыгрыша Кубка УЕФА. Летом 2009 года на стадионе проходили матчи юниорского чемпионата Европы по футболу.

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