Решение не приглашать оправданных CAS россиян на Олимпиаду было принято единогласно

Решение комиссии международного олимпийского комитета (МОК) об отказе в приглашениях на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане россиянам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), было единодушным, заявила глава специальной комиссии по допуску российских спортсменов Николь Хевертц.

"Решение об отказе в приглашениях 15-ти оправданным россиянам было принято единогласно", - сообщила она на сессии МОК.

Глава комиссии МОК Денис Освальд сказал, что решение CAS оправдать 28 россиян было шокирующим, и он его "не понимает", поскольку не знаком с мотивами.