Спорт

05:28 06.02.2018

Решение не приглашать оправданных CAS россиян на Олимпиаду было принято единогласно

Решение не приглашать оправданных CAS россиян на Олимпиаду было принято единогласно

Решение комиссии международного олимпийского комитета (МОК) об отказе в приглашениях на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане россиянам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), было единодушным, заявила глава специальной комиссии по допуску российских спортсменов Николь Хевертц.

"Решение об отказе в приглашениях 15-ти оправданным россиянам было принято единогласно", - сообщила она на сессии МОК.

Глава комиссии МОК Денис Освальд сказал, что решение CAS оправдать 28 россиян было шокирующим, и он его "не понимает", поскольку не знаком с мотивами.

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Интерфакс-Украина
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