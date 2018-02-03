Теннисистка Костюк стала победительницей турнира в Австралии

Украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей профессионального турнира серии ITF с призовым фондом 60 тысяч долларов в австралийском Берне, сообщает портал "Большой теннис Украины".

В частности, указано, что в финальном поединке 15-летняя киевлянка одолела первую ракетку соревнований Викторию Голубич из Швейцарии со счетом 6:4, 6:3.

Как сообщается, титул в Берне стал для Костюк уже вторым на профессиональном уровне и пока крупнейшим в ее карьере. В прошлом году она стала самой молодой украинской теннисисткой, которая когда-либо побеждала на турнире ITF, выиграв титул на 25-тысячнике в венгерском Дунакеси.

Отмечается, что эта победа на турнире в Австралии позволит Костюк в следующий понедельник снова установить личный рекорд в мировом рейтинге, став самой молодой теннисисткой в Топ-200. Благодаря этому Марта сможет уже напрямую попадать в квалификации турниров "Большого шлема".