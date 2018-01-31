Спорт

13:13 31.01.2018

Минсельхоз РФ призвал бороться с саранчой, чтобы не опозориться на Чемпионате мира по футболу

Минсельхоз РФ призвал бороться с саранчой, чтобы не опозориться на Чемпионате мира по футболу

 Минсельхоз РФ отметил риск появления саранчи на полях во время проведения Чемпионата мира по футболу и призвал регионы бороться с этим вредителем, "чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом".

"С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. У нас футбол будет проходить (Чемпионат мира по футболу - ИФ), весь мир к нам приедет, футбольные поля зеленые, саранча любит, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут", - заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании в среду.

"Вот вам смешно, а вы знаете, насколько позорно будет?" - сказал он, обращаясь к присутствующим в зале.

По его словам, в России уже обнаружено около 1 млн га, зараженные саранчой, в Волгоградской, Астраханской областях и других южных регионах.

"Приедут гости со всего мира на территорию РФ, культура полей, культура земледелия должна быть в России высочайшая, чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом. Поэтому обратите внимание, особенно там, где будут гости со всего мира - это наша с вами ответственность, чтобы показать культуру земледелия в России", - сказал П.Чекмарев.

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Интерфакс-Украина
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