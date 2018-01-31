Южная Корея разрешила едущим на Олимпиаду туристам еще месяц путешествовать по стране

Иностранные туристы, которые приезжают в Южную Корею на Олимпийские игры по краткосрочной визе, смогут продлить пребывание в стране на 30 дополнительных дней, сообщает в среду Национальная организация по туризму Южной Кореи (НОТК).

"Иностранные туристы, приехавшие в Южную Корею на Олимпийские игры в Пхенчхане 2018, смогут задержаться здесь на один месяц дольше, чтобы вдоволь насладиться путешествием по стране", - говорится в сообщении.

Туристам, приехавшим следить за Олимпийскими соревнованиями в Корею по краткосрочной туристической визе, или иностранным гражданам, которые могут находиться на территории страны без визы в течение определенного периода, в соответствии с договором об отмене визового режима, к разрешенному соглашением сроку добавляются 30 дополнительных дней.

Желающим получить разрешение на продление периода пребывания в Корее необходимо собрать ряд документов (в том числе билет на одно из соревнований) и подать заявление в иммиграционную службу. Зарегистрироваться для продления пребывания можно с 9 января по 16 марта.

Для россиян с 1 января 2014 года виза в Корею не нужна, если срок пребывания не превышает 60 дней. Целью посещения страны при этом может быть туризм, частный визит (к друзьям или родным, с иными личными целями), деловая командировка, транзит.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Несмотря на то, что российские спортсмены из-за допингового скандала смогут принять участие в Олимпиаде только под нейтральным флагом, туроператоры не раз отмечали, что у россиян есть интерес к поездкам в страну в дни Игр.