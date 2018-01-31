"Динамо" подписало перуанского защитника

Киевское "Динамо" подписало контракт с перуанским центральным защитником Карлосом Самбрано, сообщает официальный сайт украинского клуба.

28-летний футболист сборной Перу перебрался в Европу в 2006 году, став игроком немецкого "Шальке". Но основным игроком клуба из Гельзенкирхена стать не смог, в 2010-2012 годах выступал в аренде в "Санкт-Паули". Затем перешел в "Айнтрахт", за который выступал до 2016 года.

Летом 2016 года К.Самбрано перешел в российский "Рубин". В сезоне 2017-2018 годов был отдан в греческий ПАОК, за который провел 6 матчей в чемпионате Греции и 2 – в Кубке Греции.

За национальную сборную Перу сыграл 43 матча.