Спорт

17:30 29.01.2018

Порошенко назначил госстипендии призерам Олимпийских игр

Порошенко назначил госстипендии призерам Олимпийских игр

 Президент Украины Петр Порошенко призначил государственные стипендии троим бронзовым призерам Олимпийских игр прошлых лет.

Как сообщается в тексте указа №17/2018 от 29 января, опубликованном на официальном сайте главы государства, стипендии присуждены призерам XXVIII летних Олимпийских игр (Афины, Греция, 2004 год) по академической гребле Сергею Белоущенко и по стрельбе из лука Дмитрию Грачеву, а также призеру XXIX летних Олимпийских игр (Пекин, Китай, 2008 год) по греко-римской борьбе Армену Варданяну.

Размер государственной стипендии определен указом в размере трех прожиточных минимумов.

Прожиточный минимум в Украине госбюджетом на 2018 год установлен на уровне 1 тыс 700 грн с 1 января 2018 года, 1 тыс 777 грн – с 1 июля, 1 тыс 853 грн – с 1 декабря.

Курс Национального банка Украины на 29 января 28.549 грн/$1.

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