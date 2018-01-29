ФФУ отвергает обвинения "Динамо" в затягивании процесса в CAS по "делу Мариуполя"

Федерация футбола Украины называет безосновательными обвинения ФК "Динамо" в затягивании процесс рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) жалобы клуба на решение органов футбольного правосудия Украины о техническом поражении для столичной команды за неявку на матч чемпионата страны в Мариуполе 27 августа 2017 года.

"ФФУ, как, уверены, и болельщики, игроки и тренеры команд "Динамо" и других клубов, заинтересована в скорейшем рассмотрении дела. Поэтому именно ФФУ способствовала тому, чтобы заседание КАС было назначено на 12 февраля. К тому же представители федерации предложили провести заседание в формате письменного рассмотрения документов, которые уже предоставлены в суд. В этом случае с большой вероятностью можно говорить, что решение будет принято в день заседания", - говорится в заявлении пресс-службы ФФУ в понедельник.

В федерации считают, что именно "Динамо" пытается затянуть процесс, настаивая на изменении процедуры рассмотрения. "И в таком случае мы можем не получить решение КАС до 3 марта, когда планируется последний тур первого этапа УПЛ", - указали в ФФУ.

Федерация также обращает внимание, что иск "Динамо" в Лозаннский суд ставит под сомнение "не только безопасность в Украине, но и территориальную целостность страны", а подобный судебный процесс за несколько месяцев до проведения финалов Лиги чемпионов в конце мая в Киеве создает "риски крупных имиджевых потерь не только для украинского футбола, но и для всей Украины".

Как сообщалось, 27 января ФК "Динамо" обвинил ФФУ в затягивании процесса в Лозаннском суде по "делу Мариуполя". В клубе указали, что федерация изначально с декабря прошлого года не соглашалась на ускоренную процедуру рассмотрения данного дела, а 25 января согласилась на назначение слушаний в CAS на 12 февраля, но предложила формат письменного рассмотрения дела.

Как сообщалось, 14 ноября 2017 года решением Апелляционного комитета ФФУ "Динамо" было лишено 3 очков в чемпионате Украины за неявку на игру в Мариуполе 27 августа, поскольку киевский клуб не получил желаемых для себя гарантий безопасности. Данное решение было обжаловано в Лозаннском суде.

После 19 туров чемпионата Украины, который ушел на зимний перерыв 9 декабря, "Динамо" отстает от лидера "Шахтера" как раз на 3 очка.

Как известно, чемпионат Украины сейчас проходит по новой системе в два этапа. На первом этапе проводится 22 тура в два круга, и он завершается 3 марта. По его итогам формируется 2 группы по 6 команд.

В группе 1 (места с 1-го по 6-е) определяется чемпион Украины и команды-участницы еврокубков. В группе 2 (места с 7-го по 12-е) определяются команды, которые покинут украинскую Премьер-лигу (занявшие 11 и 12 места). При этом спортивные показатели, полученные на первом этапе соревнований, сохраняются.