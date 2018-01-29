Швейцарский теннисист Федерер стал шестикратным победителем Australian Open

Он в 20-й раз выиграл турнир "Большого шлема"

Швейцарец Роджер Федерер в шестой раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису.

В финале мужского одиночного разряда Australian Open-2018 он одолел представителя Хорватии Марина Чилича - 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1. Матч продолжался 3 часа 3 минуты.

Таким образом, 36-летний швейцарец сохранил статус действующего победителя турнира. Впервые же он его выиграл в 2004 году, победив в финале тогда россиянина Марата Сафина.

Теперь на счету Р.Федерера 20 выигранных турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде, что является наилучшим показателем. На втором месте идет нынешний лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль - 16 титулов. М.Чиличу турнир "Большого шлема" покорялся один раз - на US Open-2014.

Среди женщин чаще всего выигрывала турниры "Большого шлема" австралийка Маргарет Корт - 24 раза. На втором месте идет американка Серена Уильямс - 23 турнира.

Что касается истории противостояний Р.Федерера (N2 в рейтинге АТР) и М.Чилича (N6), то теперь счет по победам 9-1 в пользу швейцарца.

Накануне прошел финал в женском одиночном разряде. Одержав победу над румынкой Симоной Халеп, которая лидирует в рейтинге WTA, вторая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки впервые в карьере выиграла турнир "Большого шлема".

Прошлогодняя победительница Australian Open Серена Уильямс на этот раз не участвовала в турнире, поскольку не набрала форму после рождения ребенка.

Призовой фонд Australian Open в 2018 году составил $43 млн 54 тыс.