МОК зарегистрировал 169 спортсменов из РФ для участия в Олимпиаде в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России.

"169 спортсменов зарегистрировал МОК", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ОКР в субботу.

Столько же спортсменов отсылал ОКР для регистрации на Олимпиаду.

25 января первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что общая заявка спортсменов и сопровождающих от России на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане - 340 человек, в том числе спортсменов из этой заявки - 169 человек.

В тот же день пресс-служба ОКР назвала состав команды "Олимпийские спортсмены из России" для участия олимпиаде в Пхенчхане, в который вошли 169 спортсменов.