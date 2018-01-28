Спорт

08:33 28.01.2018

МОК зарегистрировал 169 спортсменов из РФ для участия в Олимпиаде в Пхенчхане

МОК зарегистрировал 169 спортсменов из РФ для участия в Олимпиаде в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России.

"169 спортсменов зарегистрировал МОК", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ОКР в субботу.

Столько же спортсменов отсылал ОКР для регистрации на Олимпиаду.

25 января первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что общая заявка спортсменов и сопровождающих от России на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане - 340 человек, в том числе спортсменов из этой заявки - 169 человек.

В тот же день пресс-служба ОКР назвала состав команды "Олимпийские спортсмены из России" для участия олимпиаде в Пхенчхане, в который вошли 169 спортсменов.

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