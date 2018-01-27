Спорт

14:00 27.01.2018

Датчанка Возняцки выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису

Датская теннисистка Каролин Возняцки стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.

В финале Australian Open-2018 вторая ракетка мира нанесла поражение лидеру мирового рейтинга румынке Симоне Халеп со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 50 минут.

Таким образом, К.Возняцки впервые в карьере выиграла турнир серии "Большого шлема".

В воскресенье состоится финал Australian Open в мужском одиночном разряде: действующий победитель соревнования швейцарец Роджер Федерер сыграет с хорватом Марином Чиличем.

Призовой фонд Australian Open в 2018 году составляет $43 млн 54 тыс.

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