Спорт

19:02 26.01.2018

МОК: В Пхенчхане спортсменам из России рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации флага, гимна, эмблем и символов

МОК: В Пхенчхане спортсменам из России рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации флага, гимна, эмблем и символов

Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил в пятницу правила поведения для спортсменов и сопровождающих из России на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

"Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России", - гласят правила МОК.

При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать флаг в спальнях и закрытых помещениях. Отображение национальных элементов внутри неофициальных олимпийских объектов возможно с предварительного одобрения МОК.

Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады.

Запрещено участие в альтернативных церемониях награждения.

Продажа российской формы с национальными эмблемами на олимпийских объектах также запрещена.

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Интерфакс-Украина
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