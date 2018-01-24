Порошенко издал указ о стипендиях для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта

Президент Украины Петр Порошенко издал указ о назначении стипендий выдающимся спортсменам и тренерам Украины по олимпийским видам спорта, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Глава государства постановил назначить стипендии призерам чемпионатов мира и Европы 2017 года и их тренерам. Согласно документу, стипендии получат 48 спортсменов и 42 тренера", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что П.Порошенко подписал Указ №14/2018 "О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта".