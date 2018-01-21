"Динамо" отдало вратаря Коваля в аренду испанскому "Депортиво" до конца сезона

Вратарь киевского "Динамо" Максим Коваль до конца сезона 2017-2018 годов на правах аренды будет выступать за испанский клуб "Депортиво" из Ла-Коруньи.

Как сообщает официальный сайт украинского клуба, согласно соглашению между клубами испанцы будут иметь опцию выкупа контракта игрока после завершения аренды.

В этом сезоне Коваль провел за "Динамо" 11 матчей в чемпионате Украины, 2 матча в квалификации Лиги чемпионов и 5 в квалификации и групповом этапе Лиги Европы.

25-летний М.Коваль является воспитанником запорожского "Металлурга". Он перешел в "Динамо" в июле 2010 года. В 2014-2015 годах был в аренде в ужгородской "Говерле", в сезоне 2015-2016 годов отдавался в аренду датскому "Оденсе".

В начале сезона 2017-2018 годов М.Коваль был основным голкипером "Динамо", но в конце 2017 года основным вратарем киевлян стал 23-летний Георгий Бущан.