Спорт

16:30 20.01.2018

Павелко предложил освобожденным из ОРДЛО ультрас "Зари" работу в Федерации футбола Украины

Павелко предложил освобожденным из ОРДЛО ультрас "Зари" работу в Федерации футбола Украины

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко предложил двум болельщикам луганской "Зари" Владиславу Овчаренко и Артему Ахмерову, освобожденным из ОРДЛО в конце 2017 года во время обмена заложниками, работу в национальной ассоциации.

Как сообщает в субботу пресс-служба ФФУ, А.Павелко предложил им работу с болельщиками и координацию социальных программ ФФУ для детей-переселенцев и поддержки воинов АТО.

"Владислав и Артем были приятно удивлены, поскольку получили возможность совместить свое увлечение футболом и стремление делать полезное для развития родной страны с профессиональной деятельностью, поэтому сразу согласились", - отмечается в сообщении.

21-летний В.Овчаренко и 20-летний А.Ахмеров были освобождены из ОРДЛО 27 декабря 2017 года в числе 74 незаконно удерживаемых украинцев.

В октябре 2016 года их задержали в Луганске еще с двумя молодыми людьми за то, что они сжигали флаги так называемой "ЛНР" и фотографировались с символикой цветов украинского флага. Позднее В.Овчаренко приговорили к 17 годам, а А.Ахмерова осудили на 13 лет колонии строгого режима за "шпионаж в пользу Украины".

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