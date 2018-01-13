Сеул и Пхеньян договорились обсудить детали поездки на Олимпийские игры в Южную Корею группы артистов из КНДР

Южная Корея и КНДР на следующей неделе обсудят возможность направления на Олимпийские игры в Пхенчхане группы северокорейских артистов, сообщило в субботу южнокорейское министерство по делам объединения.

Ожидается, что встреча состоится 15 января.

В министерстве отметили, что Север хотел бы прояснить логистические вопросы, связанные с поездкой артистической группы, прежде чем обсуждать план визита на Игры спортсменов и группы поддержки из КНДР.