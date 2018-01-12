Полузащитник Ротань вернулся в киевское "Динамо"

Полузащитник Руслан Ротань, один из самих опытных игроков сборной Украины, вернулся в киевское "Динамо", за которое выступал 10 лет назад.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

"Мне очень приятно снова быть в таком великом клубе. Не хочу много говорить – лучше покажу делом на футбольном поле. Буду стараться принести пользу "Динамо" и решить поставленные задачи, что от меня и требуется. Надеюсь, все получится, и все останутся довольны", - сказал Р.Ротань официальному сайту киевского клуба.

Р.Ротань начинал свою взрослую карьеру футболиста в "Днепре" в 1999 году. Летом 2005 года он перешел в "Динамо", за которое выступал 2,5 года, провел период 49 матчей в чемпионате Украины (забил 5 голов), 8 матчей в еврокубках (2 гола), а также 8 матчей в рамках розыгрыша Кубка Украины (1 гол).

Вместе с "Динамо" один раз выиграл чемпионат Украины, два Кубка Украины и два Суперкубка Украины.

В январе 2008 года Р.Ротань вернулся в "Днепр", в 2015 году дошел с ним до финала Лиги Европы. После того, как по итогам сезона 2016-2017 годов "Днепр" вылетел из украинской Премьер-лиги, а после санкций со стороны ФИФА за долги был переведен во вторую лигу украинского чемпионата, Р.Ротань летом 2017 года покинул команду.

Последние полгода был игроком чешской "Славии".