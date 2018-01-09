Спорт

10:47 09.01.2018

Сеул на время Олимпиады может снять персональные санкции против представителей КНДР

Сеул на время Олимпиады может снять персональные санкции против представителей КНДР

 Южная Корея может приостановить действие персональных санкций против представителей властей КНДР на время Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане - это позволит чиновникам из Северной Кореи посетить Олимпиаду, сообщает во вторник МИД Южной Кореи.

Вопрос применения данных мер будет обсуждаться с США и другими странами, подчеркнули в министерстве.

Во время межкорейских переговоров ранее во вторник представители КНДР заявили, что рассчитывают направить делегацию высокопоставленных чиновников, артистов и спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

Переговоры на уровне министров КНДР и Южной Кореи начались во вторник в приграничной деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей два корейских государства.

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