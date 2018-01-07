Бразилец Коутиньо перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" и стал вторым по стоимости футболистом в истории

Футбольные клубы "Барселона" и "Ливерпуль" достигли договоренности о переходе бразильского футболиста Коутиньо из английского в каталонский клуб.

Как сообщает официальный сайт "Барселоны", новичок подписал с клубом соглашение на 5,5 лет. Стоимость выкупа его контракта (клаусула) у "сине-гранатовых" составляет EUR400 млн.

При этом в этом сезоне Коутиньо не сможет играть за "Барселону" в Лиге чемпионов, поскольку уже был заигран в турнире за "Ливерпуль".

"Ливерпуль" же в конце декабря заплатил за голландского защитника Вирджила ван Дейка из "Саутгемптона" EUR84,5 млн, и, согласно информации в СМИ, намерен в ближайшее время приобрести алжирца Рияда Мареза из "Лестера", чемпиона Англии 2016 года.

По информации испанской Marca, за переход Коутиньо "Барселона" может заплатить "Ливерпулю" порядка EUR160 млн. Из них EUR120 млн – фиксированная сумма, а остальные EUR40 млн будут получены английским клубом в виде дополнительных выплат.

Таким образом, переход Коутиньо стал самым дорогостоящим подписанием в истории испанского футбола и вторым по стоимости трансфером в истории футбола. Только за переход другого бразильца Неймара из "Барселоны" во французский "ПСЖ" в августе 2017 года было заплачено больше – EUR222 млн.

В августе 2017 года та же "Барселона" заплатила дортмундской "Боруссии" за француза Усмана Дембеле EUR105 млн (и еще EUR42 млн могут быть получены немцами в качестве бонусов, но пока новичок практически не играл за каталонцев из-за травмы).

В 2016 году француз Поль Погба перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за EUR105 млн. В 2013 году "Реал" приобрел у "Тоттенхэма" валлийца Гарета Бэйла за EUR100,8 млн, а в 2009 году мадридский клуб заплатил "МЮ" за Криштиану Роналду EUR94 млн.