Спорт

19:05 06.01.2018

"Динамо" пополнилось украинским защитником из донецкого "Олимпика"

"Динамо" пополнилось украинским защитником из донецкого "Олимпика"

Киевское "Динамо" и донецкий "Олимпик" достигли соглашения о трансфере защитника Артема Шабанова.

            Как сообщается официальный сайт столичного клуба, контракт с 25-летним игроком заключен на четыре года.

            А.Шабанов является воспитанником академии "Динамо", в которой занимался до 15 лет. Затем он перешел в школу киевского "Арсенала", в составе которого дебютировал в украинской Премьер-лиге в сентябре 2013 года. В 2014-2016 годах был игроком луцкой "Волыни", в 2017 году выступал сначала за "Сталь" из Каменского, а затем за "Олимпик". В составе последнего провел 16 матчей в чемпионате Украины.

            10 ноября 2017 года А.Шабанов дебютировал за сборную Украины в матче против сборной Словакии, выйдя на замену на 81-й минуте.

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