В одесском ФК "Черноморец" сменился главный тренер

Новым главным тренером одесского ФК "Черноморец" назначен Константин Фролов, ранее работавший с молодежным составом клуба.

Как сообщила пресс-служба "Черноморца", контракт с Олегом Дулубом, который ранее занимал этот пост, был расторгнут по обоюдному согласию сторон. И вместе с ним клуб покинули ассистенты белорусского тренера.

К.Фролов – воспитанник одесской ДЮСШ СКА, в "Черноморце" в 2005-2010 годах тренировал молодежный состав и вторую команду. При нем "молодежка" становилась третьим призером чемпионата Украины. Возглавлял юношескую сборную Казахстана (U-17), грузинские клубы "Шукура" (Кобулети) и "Динамо" (Батуми). С августа 2015 года по май 2017 года - спортивный директор СДЮШОР "Черноморец". С ноября 2017 года был старшим тренером молодежного состава "Черноморца".

Как сообщалось, О.Дулуб возглавил ФК "Черноморец" в сентябре т.г. Он тренировал белорусские клубы "Дарида", "Смена-Минск", "Торпедо" Жодино, ФК "Минск", ФК "Витебск", ФК "Гомель", "Динамо" Минск, "Крумкачи" Минск. С октября 2016-го по июнь 2017-го – главный тренер львовских "Карпат".

Как сообщалось, в августе т.г. строительная компания "Гефест" (Одесса) подписала договор о генеральном спонсорстве с одесским футбольным клубом "Черноморец".

Компания "Гефест" создана в 1997 году и осуществляет деятельность на строительном рынке Одессы. Ее основным владельцем считается гражданин Греции Пантелис Бумбурас. Осенью 2016 года "Гефест" стала фигурантом скандала со сносом старинного особняка в районе одесской Аркадии, известного как Дача Докса. Здание пытался защитить экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. Однако в итоге его снесли ночью. В сентябре 2016 года решением сессии Одесского горсовета участок, где располагалось здание, был отдан под застройку строительной компании "Гефест", которая намерена построить на ее месте трехсекционный жилой комплекс высотой 24 этажа.

Длительное время генеральным спонсором одесского ФК "Черноморец" являлся Имэксбанк, крупнейшим акционером которого был народный депутат, президент "Черноморца" Леонид Климов.

27 января 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Имэксбанке, а уже в феврале 2015-го спонсором клуба стала торговая компания Euphoria Trading Fze (ОАЭ).