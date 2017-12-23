Спорт

22:13 23.12.2017

"Динамо" подписало словенского полузащитника из "Копенгагена"

"Динамо" подписало словенского полузащитника из "Копенгагена"

Киевское "Динамо" достигло соглашения с датским "Копенгагеном" о переходе словенского полузащитника Беньямина Вербича.

            Как сообщает официальный сайт украинского клуба, контракт с 24-летним футболистом рассчитан на 5 лет и вступает в силу с января 2018 года.

            Б.Вербич перешел в "Копенгаген" из словенского ФК "Целье". Двукратный чемпион Дании (2015/16, 2016/17), двукратный обладатель Кубка Дании (2015/16, 2016/17).

            В составе национальной сборной Словении выступает с 30 марта 2015 года, проведя 15 матчей (забил 3 мяча).

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