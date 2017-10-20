Владелец футбольного клуба "Ньюкасл" планирует продать его

Владелец английского футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед" миллиардер Майк Эшли планирует продать его за 400 млн фунтов стерлингов ($525 млн), несмотря на то, что убыток клуба в текущем финансовом году может составить порядка 17 млн фунтов.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные данные, которые рассылались потенциальным покупателям, убыток будет вызван тем, что прошлый сезон команда провела в чемпионате Футбольной лиги Англии (Чемпионшип), втором по силе дивизионе в стране. Доходы клубов этого дивизиона разительно отличаются от поступлений команд Премьер-лиги, поскольку последние получают как минимум 90 млн фунтов в год от недавней сделки по продаже прав на трансляции игр.

Ожидается, что "Ньюкасл" получит выручку в размере 82 млн фунтов за 2016-2017 фингод, а его операционные расходы составят 111 млн фунтов.

О том, что "Ньюкасл" выставлен на продажу, было объявлено ранее на текущей неделе. М.Эшли владеет им с 2007 года, и за это время команда дважды вылетала в Чемпионшип, а сам бизнесмен, основатель сети спортивных товаров Sports Direct, снискал славу одного из самых критикуемых людей в британском спорте.

"Ньюкасл" был основан в 1892 году и считается одним из старейших клубов Англии. Последний серьезный трофей команда выиграла в 1969 году, однако "сороки", как их называют за черно-белую форму, обладают большой фанатской базой, и их домашний стадион "Сент-Джеймс Парк", вмещающий свыше 50 тыс. человек, почти на все матчи заполняется до отказа.