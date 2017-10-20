"Динамо" не смогло обыграть в Киеве "Янг Бойз"

Киевское "Динамо" не смогло обыграть на своем поле в третьем туре группового этапа Лиги Европы швейцарский "Янг Бойз", который выбил столичную команду из квалификации Лиги чемпионов.

Встреча на НСК "Олимпийский" между этими командами в четверг завершилась вничью 2:2.

Гости дважды выходили вперед после голов ивуарийского нападающего Рожера Ассале, а "Динамо" сравнивало результат усилиями Дьемерси Мбокани и Николая Морозюка.

В другом матч группы "Шкендербеу" и "Партизан" сыграли вничью 0:0.

После трех туров "Динамо" лидирует в группе с 7 очками. У "Янг Бойз" в активе 3 очка, у "Партизана" и "Шкендербеу" – по 2.