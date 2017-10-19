Спорт

22:26 19.10.2017

Луганская "Заря" обыграла "Герту" в Лиге Европы

Луганская "Заря" обыграла "Герту" в Лиге Европы

Луганская "Заря" обыграла берлинскую "Герту" на своем поле со счётом 2:1 в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

В конце первого тайма счет в этой встрече открыл бразильский полузащитник украинской команды Силас. На 56-й минуте нападающий гостей Дэви Зельке сравнял его. А на 79-й минуте защитник Александр Сваток принес "Заре" вторую победу подряд в своей группе.

В другом матче квартета J шведский "Остерсунд" сыграл вничью 2:2 с "Атлетиком" из Бильбао.

Шведы лидируют в группе с 7 очками, "Заря" набрала 6 очков, у "Атлетика" - 2 очка и у "Герты" - 1 очко.

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