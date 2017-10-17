Спорт

22:40 17.10.2017

Сборная Украины (U-16) по футболу сыграла вничью с командой Италии

Сборная Украины (U-16) по футболу сыграла вничью с командой Италии

Юношеская сборная Украина по футболу (2002 года рождения) сыграла вничью 1:1 со своими одногодками из итальянской сборной в рамках учебно-тренировочного сбора, начатого на прошлой неделе.

Команда Владмимира Езерского открыла счет уже на четвертой минуте встречи, когда после розыгрыша углового отличился Виктор Близниченко. Но сохранить счет в неприкосновенности надолго не удалось. На 27 минуте футболист итальянской сборной Карло Кавалло восстановил равновесие.

Далее по ходу встречи украинская команда остро атаковала и выглядела более уверенной, чем соперники, но развить преимущество в забитый мяч не удалось.

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