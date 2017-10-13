"Шахтер" сумел вырвать победу над "Ворсклой"

Донецкий "Шахтер" обыграл полтавскую "Ворсклу" на своем поле со счетом 3:2 в матче 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

Счет открыл на 21-й минуте полузащитник "горняков" Марлос. На 36-й минуте Факундо Феррейра удвоил преимущество номинальных хозяев стадиона "Металлист".

До конца первого тайма полтавчане отыграли один мяч усилиями нападающего Юрия Коломойца. Вскоре после перерыва он же сравнял результат.

И все же на 82-й минуте Факундо Феррейра сумел принести "Шахтеру" победу.

После 12-го тура донецкая команда продолжит лидировать в чемпионате, набрав уже 31 очко, и опережает "Динамо" по набранным очкам уже на 7 пунктов. Как известно, столичный клуб сыграл на один матч меньше из-за неявки на игру в Мариуполе, но судьба этого матча пока окончательно не решена.