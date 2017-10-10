Ярмоленко: очень хотелось сыграть на чемпионате мира по футболу

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко сожалеет об упущенной возможности сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года.

"Сейчас все расстроены, потому что сыграть на чемпионате мира не так много шансов бывает в карьере. Очень обидно, очень хотелось сыграть на чемпионате мира", - сказал он журналистам после проигранного отборочного матча ЧМ-2018 с Хорватией.

А.Ярмоленко отметил, что сборной необходимо было лучше играть со своими прямыми конкурентами по группе.