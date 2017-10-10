Спорт

00:24 10.10.2017

Сербия стала участником ЧМ-2018

Сербия стала участником ЧМ-2018

Сборная Сербии по футболу стала обладательницей путевки в финальную часть чемпионата мира-2018.

В понедельник сербские футболисты на своем поле победили команду Грузии со счетом 1:0 и финишировали на первом месте в группе D. В активе сборной Сербии 21 очко. Второе место с 19 очками заняла Ирландии, она получит шанс попасть на ЧМ-2018 в стыковых матчах.

Таким образом, помимо России, которая принимает турнир, путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Мексика, Коста-Рика, Польша, Исландия, Сербия, Испания, Нигерия, Египет, Германия и Англия.

 

 

 

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