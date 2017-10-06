Украина обыграла Косово и теперь решит судьбу путевки на ЧМ-2018 в матче с Хорватией в Киеве

Сборная Украины по футболу обыграла со счетом 2:0 на выезде команду Косово в отборочном матче чемпионата мира 2018 года.

В середине второго тайма матча, который проходил в пятницу вечером в албанском Шкодере, украинцы открыли счет благодаря автоголу защитника сборной Косово Леарта Пакарады. А на 87-й минуте нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко закрепил преимущество команды Андрея Шевченко.

В других матчах этой группы Исландия на выезде разгромила Турцию со счетом 3:0, а Хорватия дома не смогла обыграть Финляндию – 1:1.

Таким образом, перед последним туром группового этапа отбора на ЧМ-2018 Исландия стала единоличным лидером группы I с 19 очками, Хорватия и Украина набрали по 17 очков, Турция – 14.

В последнем туре Украина 9 октября примет Хорватию в Киеве, а Исландия сыграет на своем поле с Косово. Чтобы занять второе место в группе и получить право играть в стыковых матчах, Украине необходимо в понедельник обязательно обыграть Хорватию.