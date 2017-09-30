В Украине начал работу первый завод по производству искусственных футбольных полей

Федерация футбола Украины запустила первый в Украине завод по производству высокотехнологического искусственного покрытия для мультиспортивных площадок и профессиональных футбольных полей.

Как сообщил во время презентации предприятия, которое расположено возле села Мартусивка Бориспольского района Киевской области президент ФФУ Андрей Павелко, ООО "ФФУ Продакшн" полностью принадлежит федерации, которая стала первой в мире футбольной ассоциацией, располагающей таким заводом.

"Для строительства этого завода не была использована ни одна гривна из государственного бюджета или какие-то кредитные средства. Он является собственностью Федерации футбола Украины, а значит каждого гражданина нашей страны, который любит и поддерживает футбол", - подчеркнул президент ФФУ.

Глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган отметил, что регион станет первым заказчиком полей у ООО "ФФУ Продакшн". По его словам, в области планируется создать 6 полноформатных полей, в частности, в Обухове, Василькове, Рокитном, Славутиче и Борисполе. 30% финансирования возьмет на себя бюджет области, 30% - областная федерация футбола и еще 40% - местные бюджеты.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко указал, что местным советам следует использовать дополнительные средства, получаемые в результате децентрализации, в том числе, на развитие спортивной инфраструктуры.

Мощности завода "ФФУ Продакшн" составляют около 700 тыс. кв. м покрытия в год. При необходимости их можно увеличить до 2 млн кв. м. Таким образом, в настоящее время предприятие может произвести за год около 100 полноразмерных полей или более 700 площадок для мини-футбола формата 42 на 22 м.

Оно будет работать на оборудовании датской компании Campen Machinery A/S и британской Tufting Machinery Services, и является экологически чистым производством.

Технология изготовления полей принадлежит немецкой компании Polytan, которая с 1969 года является одним из мировых лидеров в этой сфере. С 2003 года концерн принимает участие в программе качества ФИФА для искусственных полей, в сезоне 2011-2012 годов получил рекомендации ФИФА, а в 2015 году был сертифицирован главным органом мирового футбола.

В 150 странах мира существует уже более 7 тыс. полей с покрытием Polytan. На этих искусственных полях тренируется более 100 профессиональных футбольных клубов. Среди них "Барселона", "ПСЖ", "Бавария", "Шальке", "Базель". Это покрытие используется на Олимпийских стадионах в Лондоне и в Амстердаме, на "Стад де Суисс" в Берне и "Сент Якоб-Парк" в Базеле, на стадионе "BC Place" в Ванкувере.