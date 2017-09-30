Спорт

16:43 30.09.2017

Ставший украинцем полузащитник Марлос вызван в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2018

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал в национальную команду футболиста донецкого "Шахтера" Марлоса, который на днях получил украинское гражданство.

"Бразилец, который уже пять лет выступает в Украине (в составе харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера"), два дня назад получил гражданство Украины. 28 сентября соответствующий указ был подписан президентом Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации футбола Украины.

29 сентября в офис ФФУ пришло письмо из Бразильской конфедерации футбола, которое подтверждает, что Марлос не принимал участия ни в каких официальных матчах за сборную Бразилии. Таким образом, Марлос соответствует всем критериям, чтобы выступать за сборную Украины.

2 октября Марлос вместе с 25 другими игроками, ранее вызванными А.Шевченко, прибудет в расположение сборной Украины в Харькове.

6 октября Украина сыграет с Косово и 9 октября с Хорватией в последних матчах группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

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Интерфакс-Украина
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