Ставший украинцем полузащитник Марлос вызван в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2018

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал в национальную команду футболиста донецкого "Шахтера" Марлоса, который на днях получил украинское гражданство.

"Бразилец, который уже пять лет выступает в Украине (в составе харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера"), два дня назад получил гражданство Украины. 28 сентября соответствующий указ был подписан президентом Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации футбола Украины.

29 сентября в офис ФФУ пришло письмо из Бразильской конфедерации футбола, которое подтверждает, что Марлос не принимал участия ни в каких официальных матчах за сборную Бразилии. Таким образом, Марлос соответствует всем критериям, чтобы выступать за сборную Украины.

2 октября Марлос вместе с 25 другими игроками, ранее вызванными А.Шевченко, прибудет в расположение сборной Украины в Харькове.

6 октября Украина сыграет с Косово и 9 октября с Хорватией в последних матчах группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.