Гендиректор "Шахтера" сообщил о получении бразильцем Марлосом украинского гражданства

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин сообщил о получении бразильским полузащитником донецкой команды Марлосом украинского гражданства.

"Сегодня в нашей команде на одного гражданина Украины стало больше", - написал он в пятницу на своей странице в Facebook.

К сообщению он прикрепил фотографию Марлоса, который держит в руках официальный документ.

29-летний Марлос выступает за "Шахтер" с июля 2014 года. До этого с января 2012 года он выступал за харьковский "Металлист", куда перешел из бразильского "Сан-Паулу".